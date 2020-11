Doveva essere la ciliegina sulla torta, il regalo di Lotito per il ritorno in Champions League dopo tanti anni ed il top player che avrebbe fatto infiammare il tifo biancoceleste. David Silva, dopo 10 anni di successi con la maglia del Manchester City, in estate è stato ad un passo dalla Lazio, ma poi è saltato tutto. Il “Mago” ha scelto di fare rientro in Spagna, legandosi alla Real Sociedad, imprimendo forse la svolta per il club basco. Lo credono anche i betting analyst dopo aver assistito alle brillanti prestazioni di Silva che ha portato il club di San Sebastian al comando della Liga con 23 punti in 10 giornate. Nonostante l’Atletico Madrid, secondo a quota 20, abbia ben due partite da recuperare, i bookmaker lanciano la volata scudetto offrendo il successo della Real Sociedad a 15,00. Un taglio nettissimo paragonato alla quota di inizio stagione, quando Silva e compagni erano dati a 200,00. A dominare ancora il tabellone degli esperti è il Real Madrid, in lavagna a 2,50. Lo segue l'altra squadra di Madrid, l'Atletico a 2,75 e il Barcellona più staccato a 4,50. Il Siviglia chiude la top five con una quota di 34,00.