Lazio: chi è Mandas, 'il Donnarumma greco' che Lotito ha soffiato a Napoli e Fiorentina

Simone Gervasio

Maurizio Sarri punta su Christos Mandas nella delicata sfida tra Lazio e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Con Provedel out, il giovane greco ha vinto il ballottaggio con Luigi Sepe e sarà lui a difendere i pali biancocelesti nel suo debutto assoluto e con la speranza di accompagnare i suoi in semifinale.



IL PROFILO - Classe 2001, Mandas nasce a Il Pireo, a circa otto km da Atene, e cresce all’Atromitos. Con questo club esordisce in prima squadra nel novembre 2017, prima di mettere insieme 28 presenze in cinque stagioni. Nell'estate 2022 arriva il passaggio all'Ofi Creta: aumenta il minutaggio e sono 20 le presenze a fine stagione, con 7 clean sheet. Esperienza e parate tali da convincere la Lazio a comprarlo, ufficializzandolo il 1° settembre 2023, con un contratto di 5 anni e una spesa intorno al milione e 300mila euro più una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Per prenderlo, la Lazio ha battuto la concorrenza di Panathinaikos, Napoli e Fiorentina. Portiere della Grecia Under 21, in estate il club ha valutato se tenerlo nella capitale oppure prestarlo per fargli giocare qualche gara in Italia. In un primo momento le gerarchie sembravano inscalfibili: Provedel primo, Sepe secondo e Furlanetto come terzo. La cessione in prestito poi di quest'ultimo alla Fermana gli ha permesso di restare per giocarsi le sue carte.



LE CARATTERISTICHE - Alto 189 centimetri, è un portiere di grande fisicità ed esplosività. Ha già una buona leadership - tanto da meritarsi in patria il soprannome di 'Donnarumma greco' - e una buona gestione della palla con i piedi.



PAROLE - Queste le parole di Mandas quando fu presentato. "Credo di aver giocato abbastanza bene lo scorso campionato e quando ho saputo che la Lazio mi cercava non ci ho pensato un attimo a dire di sì. Sia il mister sia l'allenatore dei portieri mi hanno fatto capire che volevano che io restassi. Sono un portiere a cui piace leggere la partita e credo che i difensori si possano fidare di me. Per me è un onore lavorare con Provedel e so che posso imparare molto da lui. Personalmente tra i portieri del passato ho ammirato tantissimo Buffon. Tutti vogliamo vincere titoli e trofei, quanti più possibili". E il suo esordio combacerà proprio con la possibilità da parte della Lazio di andare ancora più avanti e alimentare il sogno di rivincere la Coppa Italia.