Lazio, chi è Mandas: il Mr. Penalty scartato dalla Fiorentina

Nell’ultimo minuto di recupero, dell’ultima partita della 28ª giornata di campionato, ha debuttato in Serie A. Il portiere greco della Lazio è entrato nel finale della gara con l’Udinese per sostituire Provedel infortunato.. Quel giorno Provedel era influenzato, tutti si aspettavano di vedere in campo Sepe ma Sarri sorprese tutti schierando il greco. E lui si è portato a casa la vittoria con clean sheet. Niente male come esordio.- Non è stato un caso, perché in questi mesi Mandas ha superato l’ex Salernitana nelle gerarchie, diventando a tutti gli effetti il vice Provedel.dopo una buona stagione tra i pali della squadra greca. L’unica da titolare. Dopo l’esordio nel derby di Coppa Italia senza prendere gol, ora Mandas dovrebbe trovare spazio nelle prossime partite per l’infortunio alla caviglia di Provedel.- E pensare che da piccolo Christos in porta proprio non ci voleva stare. Quando nelle rotazioni toccava a lui scoppiava a piangere.. Qualche anno dopo Mandas diventa il portiere più giovane del campionato greco scendendo in campo a 16 anni, 7 mesi e 18 giorni. Ma nel destino del ragazzo c’era l’Italia, Firenze prima di Roma:. In Grecia lo chiamavano "Mr. Penalty", da quando in una coppa Under 15 parò 10 rigori. In questa stagione alla Lazio sono stati fischiati tre tiri dal dischetto, tutti segnati. Ora tra i pali c’è Mr. Penalty, il Christos biancoceleste.