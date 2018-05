Le notizie si rincorrono, il calciomercato è ufficialmente alle porte. E allora in casa Lazio ci si interroga: rivoluzione o conservazione? Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a rimanere sarà il blocco dei protagonisti di questa stagione, con qualche dolorosa eccezione.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il grosso dei titolarissimi verrà confermato: Immobile (per il quale è spuntato già l’interesse di alcuni club) non si muoverà da Formello, così come Luis Alberto. Promossi e confermati anche i giovanissimi Luiz Felipe e Strakosha, pronti a diventare i punti fermi della prossima difesa. I senatori rimarranno in blocco: Leiva, Parolo, Lulic e Radu dovranno guidare anche la Lazio del futuro. Milinkovic potrebbe partire, base d'asta 100 milioni (con il Real Madrid pronto ad inserire Kovacic, come parziale contropartita tecnica). Non solo: Nani ha già salutato, Di Gennaro lo farà a breve, Wallace e Bastos potrebbero andare incontro ad una bocciatura. In dubbio Felipe Anderson, Caicedo e Caceres sembrerebbero più vicini a rimanere che a partire. Ma il calciomercato è alle porte, tutto può succedere.