Lazio-Chievo 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori 4' st Vignato (C), 5' st Hetemaj (C), 23' st Caicedo (L)



Assist: 4' Stepinski (C), 5' st Depaoli (C), 23' Correa (L)



Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric (38' pt Parolo), Acerbi, Radu (16' Luiz Felipe); Marusic, Milinkovic, Badelj (13' st Correa), Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi



ChievoVerona - (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni (24' st Dioussé), Hetemaj; Vignato (31' st Kiyine); Meggiorini, Stepinski (37' st Pellissier s.v). All. Di Carlo



Arbitro: Chiffi di Padova



Ammoniti: 40' pt Depaoli (C), 10 st Cesar (C), 10 st Rigoni (C), 28' st Dioussé (C), 47' Hetemaj (C)



Espulsi: 34' pt Milinkovic (L), a partita finita Luis Alberto (L)