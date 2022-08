Si chiude in crescendo la campagna abbonamenti della Lazio. Dopo il prolungamento stabilito ieri di ulteriori 24 ore, oggi al gong delle 19:00 si sono registrate circa 23.600 tessere. In tanti si sono convinti all'ultimo e negli ultimi due giorni si sono viste file di diversi minuti sul sistema on-line, ma anche negli store ufficiali del club.



Secondo indiscrezioni inoltre la società starebbe pensando ad una possibile breve riapertura della campagna dopo Ferragosto. Solo ipotesi per ora. Di sicuro però già dalla prima giornata Immobile e compagni potranno contare sulla spinta di una nutrita cornice di pubblico.