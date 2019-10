La vittima preferita di Sergej Milinkovic Savic sta arrivando: la sfida contro l'Atalanta è alle porte, un match fondamentale, importante, che accende subito la corsa per la Champions League. La Lazio, per il morale e la classifica, deve sfoderare una grande prova. E spera di farlo anche grazie al suo gigante serbo.



MILINKOVIC ABBATTE LA DEA - La Dea ha un conto in sospeso con Milinkovic che, quando può, le fa male. Come riporta Il Tempo, il centrocampista ha punito quattro volte in carriera la Dea più di qualsiasi altra squadra (a seguire c'è il Genoa con tre, ndr). La prima rete è datata gennaio 2017 con un preciso colpo di testa. Stesso anno, a dicembre, doppietta di pregevole fattura in un 3 a 3 spettacolare. L'ultima volta i tifosi della Lazio la ricordano bene: durante la finale di Coppa Italia del 15 maggio scorso in molti lo invocano, lui non è al meglio, parte dalla panchina. Nel finale Inzaghi lo butta dentro, lui vola in cielo e regala la Coppa Italia alla Lazio.