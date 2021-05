Anziché accelerare, sul più bello la Lazio ha rallentato. Un finale di stagione inaspettato, soprattutto dopo il roboante 3-0 inflitto al Milan. Ennesima dimostrazione che nei prossimi mesi bisognerà cambiare molto dalle parti di Formello. Si sente spesso parlare di mentalità vincente, ma quest'ultima non corrisponde alla qualificazione in Champions una tantum. Molti biancocelesti sembrano essere arrivati al capolinea, ma non Inzaghi.



Come riporta Il Messaggero, la priorità del club capitolino continua a essere il tecnico piacentino. Quest'ultimo andrebbe via solamente con la chiamata della Juventus. Considerare Inzaghi una certezza però presupponeva arrivare prima alla firma del prolungamento. Invece, l'attesa estenuante ha finito per togliere certezze allo spogliatoio e di conseguenza perdere punti vitali nella corsa alla Champions, ormai sfumata. Fin dai prossimi giorni occorrerà correre ai ripari. La prossima stagione non perdonerà un'altra gestione così tardiva.