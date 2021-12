Appuntamento a martedì 29 per la Lazio a Formello. Dopo la vittoria di ieri a Venezia i biancocelesti si godranno cinque giorni di riposo per Natale. Poi dalla prossima settimana gli uomini di Sarri torneranno al lavoro per prepararsi al girone di ritorno, che inizierà il 6 gennaio contro l'Empoli all'Olimpico.



Per allora il tecnico spera di avere a disposizione Acerbi, uscito ieri dal campo con una vistosa fasciatura all'altezza del flessore sinistro. Gli esami sono previsti tra oggi e domani. Da capire anche le condizioni di Hysaj, ieri assente per un affaticamento muscolare. Il mister toscano inoltre punta sul rientro di Immobile, alle prese col Covid. I tamponi dei prossimi giorni diranno quando il bomber potrà tornare ad allenarsi con la squadra.