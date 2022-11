Buone notizie in casa Lazio sul fronte dei recuperi. Ciro Immobile oggi si è allenato in gruppo a Formello. L'attaccante biancoceleste ha svolto il lavoro atletico e tecnico con i compagni, saltando solo la partitella finale a campo ridotto. Proseguono il percorso di ripresa anche Zaccagni e Lazzari. Oggi hanno svolto l'intera sessione in palestra, ma i rispettivi problemi di affaticamento al polpaccio sono in via di risoluzione. A fine mese, quando comincerà la preparazione invernale alla seconda parte di stagione, si riuniranno al resto della rosa.