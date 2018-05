Qualcosa di clamoroso, tutto da verificare. La Lazio avrebbe intavolato una lunga discussione per portare a Roma Samuel Eto'o, ex Inter e Barcellona. Come riporta il Corrieredellosport.it, le parti avrebbero avuto lunghi colloqui. La società avrebbe smentito, la notizia sembra lontano dal lasciare lo status di suggestione, ma il fascino di Eto'o resta. Sarebbe la seconda esperienza in Italia, a 37 anni, dopo un triennio in Russia.