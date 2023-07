Dopo Zielinski, Ricci e Kamada anche la pista Sow per la Lazio può clamorosamente saltare. A differenza dei primi tre infatti, col centrocampista in uscita dall'Eintracht sembrava tutto fatto. Accordo da 16 milioni complessivi col club tedesco e contratto quinquennale da 2,5 milioni per lo svizzero-senegalese classe '97. Dalla Germania invece nelle ultime ore arrivano voci di un inserimento last minute del Siviglia.



Secondo il canale tedesco Sport1 gli andalusi seguivano il centrocampista già da tempo e ci sarebbe stato un contatto tra i direttori sportivi dei due club mercoledì mattina. Lo stesso calciatore avrebbe preso tempo, in attesa di capire quale sia l'offerta degli spagnoli. La società biancoceleste però è tranquilla e assicura che oggi sarà completato lo scambio di documenti per il trasferimento.