Sfida in campo, trattive fuori. Lazio - Bologna oggi non sarà solo un ottavo di Coppa Italia, ma - secondo il Messaggero - anche l'occasione per i due club di riparlare di Fares. I felsinei infatti nelle scorse settimane erano stati inseriti nella lista delle possibili pretendenti all'esterno algerino, che stasera all'Olimpico potrebbe anche scendere in campo a partita in corso, finendo così in vetrina.



In questi giorni però dalla dirigenza del club rossoblu sono arrivate secche smentite sul presunto interesse per il classe '96 ex Spal. Magari dopo i possibili colloqui di stasera, Lotito riuscirà a fargli cambiare idea.