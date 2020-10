Durante questa settimana Inzaghi ha potuto avere nuovamente a disposizione due pedine importanti per la sua Lazio. Si tratta di Lazzari ed Escalante. Entrambi saranno presenti allo stadio Olimpico stasera, ma in panchina. L'ex Spal potrebbe anche subentrare a gara in corso per accumulare minuti in vista di mercoledì, giorno di Bruges-Lazio. E Andreas Pereira? Sembrerebbe che l'ex United sia guarito dall'influenza e, vista la convocazione di Inzaghi, ci sarà anche lui nei 21 calciatori chiamati ad affrontare il Bologna stasera all'Olimpico.