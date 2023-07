La Lazio può chiudere a breve l'accordo con il Santos per Marcos Antonio, ma solo per una parte del cartellino. A scriverlo è Repubblica oggi, che spiega la situazione contrattuale del giovane talento brasiliano. Solo 70% è di proprietà del club paulista. il resto è in mano alla famiglia del calciatore.



Per una cifra vicina ai 15 milioni di euro (già calata rispetto alla richiesta iniziale tra i 20 e i 25), la Lazio può intanto archiviare il discorso con il Peixe nei prossimi giorni. Poi in separata sede tratterà il resto dell'affare, per liquidare anche la percentuale rimanente.