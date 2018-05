La Lazio al lavoro per regalare ai propri tifosi, e a Simone Inzaghi, Samuel Eto'o. 37 anni, in Italia con le maglie di Inter e Sampdoria, negli ultimi anni ha giocato in Turchia con Antalyaspor e Konyaspor, ha avuto un primo contratto con la dirigenza biancoceleste. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è stato un colloquio fitto di 4 ore: il camerunese è più di una semplice idea.