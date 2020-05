Il sostituto di Sergej Milinkovic-Savic viene dal Barcellona? Il sogno, se dovesse partire il serbo, si chiama Ivan Rakitic, asso dei blaugrana: ai ferri corti con la dirigenza catalana, in scadenza 2021, sarebbe un colpo top. Come riporta Il Tempo, la Lazio vuole far sognare i tifosi: con l'approdo in Champions potrebbe arrivare una super stella del calcio mondiale.



MERCATO LAZIO RAKITIC - Ivan Rakitic, che la Juventus potrebbe provare ad inserire nella trattativa per Pjanic, di recente ha gettato l'amo: vuole giocare. Ed è in cerca di un ultimo, importante contratto. La Lazio ha ottimi rapporti con il suo entourage, che è lo stesso di Ianis Hagi (altra pista di Igli Tare): vuole sfruttare questo vantaggio per soffiarlo alla Juventus e a tutte le altre pretendenti.