Mateo Musacchio e la Lazio, un matrimonio che s'ha da fare. Contatti serrati nelle ultime ore tra l'agente del giocatore, Marcelo Lombilla, e Igli Tare. C'è un'intesa di massima su ingaggio e durata del contratto, l'argentino si è detto entusiasta di poter vestire la maglia biancoceleste.



AFFARE VERSO LA DEFINIZIONE - Già nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca decisiva. Sono previsti nuovi contatti tra l'entourage del giocatore e il Milan per trovare una via di uscita che possa soddisfare tutti. Mateo Musacchio ha il contratto in scadenza nel prossimo luglio e non è da escludere che possa rescindere già in giornata. Dopo 4 anni, stanno per arrivare i titoli di coda dell'esperienza rossonera del 31 enne difensore argentino: la Lazio lo aspetta a braccia aperte.