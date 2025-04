Lazio, come cambia il futuro con e senza Europa

Getty Images

Lasi gioca tutto nelle ultime quattro giornate.: i biancocelesti, attualmente a -2 dal quarto posto, rischiano di rimanere con un pugno di mosche in mano nella corsa ai piazzamenti europei. E questo, come sottolinea oggi il Messaggero, farebbe tutta la differenza del mondo sul mercato e sui progetti futuri. “A giugno tireremo le somme - ha detto più volte il direttore sportivo biancoceleste Fabiani - Nessuno è intoccabile e abbiamo già dimostrato che con idee chiare si può migliorare, senza spese eccessive”.

Avere però i fondi garantiti dalla partecipazione alle competizioni Uefa però influisce eccome. A giungo, spiega il quotidiano romano, scatterannoUna cessione in estate sembra già scontata. Senza coppe potrebbero essere almeno due, se non di più. I pezzi pregiati sonomentre dei ragionamenti andranno fatti su diversi veterani dagli stipendi pesanti. Ecco perché le prossime giornate avranno un'importanza capitale per la Lazio: con l'Europa il progetto di rinnovamento della rosa potrà proseguire sulla base di quanto è stato costruito l'estate scorsa; senza invece in estate appare inevitabile che la società di Lotito sia costretta a ricominciare di nuovo da capo.