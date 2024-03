Lazio, comunicato del club: 'Fiducia totale a Sarri'

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lazio smentisce le voci di un possibile addio di Sarri: "In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento". Dopo le dichiarazioni del tecnico biancoceleste post ko col Bayern ("Puo starci che il ciclo finisca", aveva detto in conferenza stampa), in questi giorni sono rimbalzate diverse ipotesi sui possibili successori in panchina, in caso di addio anticipato a giugno. Fino a fine stagione però la Lazio non vuole sentire parlare di cambi in panchina. Avanti con Sarri per raggiungere l'obiettivo Europa in campionato. Poi si vedrà