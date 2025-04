Lazio, comunicato del club per ringraziare i tifosi della coreografia

Getty Images

La. La coreografia inscenata ieri all'Olimpico dai sostenitori biancocelesti per ilcontro la Roma ha impressionato anche la dirigenza del club. Dalla Curva Nord fino all'intera Tribuna Tevere, con dei cartoncini colorati, i laziali hanno riprodotto alcuni degli scorci iconici della Città Eterna, unendoli ad alcuni elementi caratterizzanti la tradizione del tifo biancoceleste. E così, Ponte Milvio, il Colosseo, San Pietro e altri luoghi sono apparsi sugli spalti a fare da sfondo agli stendardi biancocelesti. Un colpo d'occhio che con un comunicato ufficiale la società a apprezzato così:

"La S.S. Lazio desidera ringraziare profondamente tutto il popolo biancoceleste presente ieri allo stadio. La straordinaria scenografia realizzata dalla tifoseria e da tutto il pubblico laziale ha emozionato profondamente giocatori, staff e Società, nonchè tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, creando un’atmosfera unica che resterà impressa per sempre nella storia della Lazio. La passione, la creatività e l’amore dimostrati da tutti Voi hanno reso la serata indimenticabile, sottolineando ancora una volta quanto sia speciale il legame che ci unisce. Grazie a voi per aver trasformato una partita in un momento storico. Avanti Lazio, ora tutti allo stadio per la sfida di giovedi. Insieme per scrivere la nostra storia!"