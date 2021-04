Gli ultimi dubbi di formazione in casa Lazio verranno sciolti nella rifinitura di oggi pomeriggio. Eppure già dall'allenamento di antivigilia si è intuito qualcosa sulle idee di Inzaghi tramite le scelte effettuate sul campo dal suo staff. Considerando recuperato Luis Alberto, come riporta Il Corriere dello Sport, bisogna valutare le condizioni di Patric. Se dovesse esser confermato quanto visto ieri, in difesa arretrerà Marusic contro l'Hellas Verona. A quel punto sull'out di destra potrebbe esserci un'opportunità per Akpa Akpro. Qualora Patric dovesse recuperare invece, ci sarà lui nel terzetto arretrato con Marusic che a quel punto tornerebbe nel suo ruolo naturale.