In attesa di novità sul ricorso della Lazio in merito alla squalifica di mister Sarri, quest'oggi contro il Cagliari toccherà a Martusciello guidare i biancocelesti dalla panchina. In passato è capitato in tre occasioni al vice di fare il primo al posto del Comandante, entrambe le volte con la Juventus. Tre gare ufficiali, due vittorie e una sconfitta. I primi 3 punti contro il Parma, decisivo il gol di Ronaldo. Poi il pirotecnico 4-3 contro il Napoli allo Stadium e infine la sconfitta 1-3 contro la Roma a giochi ormai fatti. Si avvicina la quarta gara ufficiale per il tecnico nativo di Ischia.