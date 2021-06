Mentre cresce l'attesa per la firma di Maurizio Sarri con la Lazio, tornano di moda i nomi di giocatori già sondati in passato sul mercato da Tare. Su tutti, come riporta Il Messaggero, ecco spuntare nuovamente Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che nel 2018-19 con Sarri ebbe la sua stagione più prolifica accumulando 10 gol e 5 assist in 40 presenze totali.