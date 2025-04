Lazio, condanna del club per le violenze prima del derby: il comunicato

Il lato oscuro del. Oltre lo spettacolo in campo e sugli spalti, con le coreografie e gli sfottò, la stracittadina della Capitale ogni anno riserva anche episodi di comportamenti negativi prima e dopo la gara. Anche ieri la sfida tra Lazio e Roma ha avuto dei deprecabili strascichi fuori dall'Olimpico. Prima della partita si sono registrati diversi scontri tra gruppi di tifosi di entrambe le squadre e gli agenti di polizia : 13 alla fine il conto dei feriti. Unanime la condanna delle istituzioni e delle società.In particolare, la Lazio, con un comunicato ufficiale, ha espresso la propria vicinanza ai poliziotti feriti e preso nettamente le distanze dai fatti accaduti al di fuori dello stadio: "La Lazio esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine rimasti contusi negli scontri avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico in occasione del derby contro la Roma. La società condanna con assoluta fermezza le violenze e le aggressioni che hanno avuto luogo e si dissocia in modo netto e inequivocabile da ogni forma di violenza. Simili comportamenti sono inaccettabili e non rappresentano in alcun modo i valori della S.S. Lazio, né quelli del vero tifo e dello sport in generale. L'auspicio è che episodi del genere non abbiano mai più a ripetersi".