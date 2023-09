Dopo le parole di ieri ai canali media della, oggisi presenta ufficialmente in conferenza stampa. Il nuovo centrocampista biancoceleste, arrivato a fine agosto dal Marsiglia in un'operazione da 18 milioni totali (più un 10% su una futura rivendita), in pochissimo tempo ha già conquistato i tifosi e, soprattutto, Sarri, che non ha esitato a farlo subito esordire. Avrebbe anche già lasciato il segno in campo se non fosse intervenuto il VAR annullandogli un assist prima e un gol subito dopo.In attesa di avere una nuova occasione per rifarsi (potrebbe rivedersi in campo già a Torino contro la Juventus, sabato pomeriggio), queste intanto sono state le sue risposte alle domande dei cronisti presenti a Formello:"Per me è un piacere essere qui. Grazie alla società, al ds e a Sarri che hanno reso possibile il mio trasferimento qui. Ogni camipnato è diverso, difficile fare paragoni. La Serie A è tra i migliori al mondo. Ho parlato con tanti che hanno giocato qui e so che è un campionato molto duro, ma è una grande sfida e sono contento di affrontarla. Ho cambiato molte squadre in carriera ma sono ormai ad alti livelli da 6-7 anni. Ho iniziato tra i professionisti a 17 annni e da lì ho fatto sempre scelte che mi permettessero di crescere. Ora sono qui e voglio vincere e sarò felice se riuscirò a restare per tanti anni. Posso giocare in tante posizioni, ma decide il mister se sarà davanti alla divesa o in altre posizioni, dove potrò dare una mano"."Come squadra è difficile dire dove potremmo arrivare. Si può sempre migliorare. Poi quello che arriverà si vedrà a fine stagione. Sono qui per crescere e per vincere. E so che qui si può fare. Ho gia giocato contro Sarri e conosco il suo temperamento"."Ho relazioni con giocatori con cui ho giocato e ho parlato con chi è stato in serei A. Non ho parlato con Rabiot, ma sarà comunque un piacere incontrarlo. Speriamo più per noi, che per loro"."Io sono sempre me stesso.A volte ho delle reazioni un po' estreme, ma lo faccio solo perché ho un carattere che mi porta a voler essere sempre il migliore. Sin dai primi allenamenti mi sono sentito bene con i comapgni, che mi hanno accolto bene. Sarri mi ha parlato molto, ne condivido la filosofia di gioco, mi ha mostrato dei video.In squadra abbiamo tutti qualità diverse, ma che si completano. Posso portare energia, esperienza e qualità con la palla. Spero di intergrarmi al meglio e dare il meglio per la squadra"."Ho sentito parlare del derby. So che è una partita importante, ma è solo una partita e ce ne sono anche altre contro squadre forti in campionato".