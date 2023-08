Giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Nel centro tecnico dellaquesto pomeriggio hanno parlato in conferenza stampa tre dei nuovi acquisti del mercato estivo biancoceleste:Il direttore sportivo della Lazioha presentato così il centrocampista giapponese, arrivato a parametro 0 dall'Eintracht Francoforte per raccogliere l'eredità di Milinkovic-Savic: "Kamada ci ha fatto un po' tribolare sul mercato. Aveva tante sirene da club importanti, anche in Italia. Dal nord in particolare... Al pari degli altri però ha voluto fortemente venire a Roma e alla Lazio, per questo lo ringrazio".Queste le parole di: "Sono davvero contento di essere qui e ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di vestire questa maglia So che in Italia ci sono stati tanti altri Giapponesi, ma ho parlato solo con Tomyasu (Bologna, ndr)"."So che prima qui c'era un grande giocatore come Milinkovic. Io posso dire che non sono come lui. Ho altre capacità. Proverò a fare del mio meglio per sostituirlo. Non mi aspettavo questa estate di dover aspettare così tanto per trovare una nuova squadra, ma adesso sono molto contento di essere qui in una squadra con grandi giocatori e un grnade allenatore"."Volevo una squadra che giocasse la Champions. Ho avuto diverse offerte, ma quando ho parlato con il presidente ho sentito il giusto entusiasmo che mi ha convinto a venire qui. So che mister Sarri pouò migliorarmi sotto l'aspetto tattico. So che la Lazio potrà aiutarmi a crescere"."La prima contro il Lecce è stata molto difficile. Mi avevano detto che spesso su quel campo ci sono gare compicate. Pèensavo che dopo aver fatto gol sarebbe andato meglio, ma poi abbiamo perso nel secondo tempo. Ora speriamo di fare meglio nelle prossime partite. Il mio debutto non è stato perfetto, ma posso ancora migliorare sia mentalmente sia al livello di condizione".