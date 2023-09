Presentazione ufficiale in conferenza stampa per. Il nuovo portiere della, arrivato in coda al mercato estivo in prestito dalla Salernitana per sostituire il partente Maximiano come vice-Provedel, ha risposto oggi alle domande dei cronisti presenti a Formello.Il ds Fabiani lo ha introdotto così: "Sepe lo segnalai già alla Salernitana, poi si è aperta questa opportunità alla Lazio e l'abbiamo colta. Lo conosciamo tutti, anche Sarri, con cui ha già lavorato. E' un ragazzo serio e affidabile. Lo ringrazio per aver accettato di venire, anche se solo per un solo anno"."Ringrazio anche io il direttore per le belle parole. Sono contento di essere qui e spero di riuscire ad aiutare la squadra, giorno per giorno. La Lazio è una grande società e quando ti chiamano alcune squadre c'è poco da pensare. Non è stato difficile accettare. Sarri è sempre lo stesso allenatore maniacale sui dettagli. Un portiere di oggi deve saper giocare con i piedi e Sarri ogni giorno ci fa allenare su queste situazioni"."Di portieri in Italia ce ne seno tanti fortissimi. Donnarumma è tra i più forti al mondo, ma capita a tutti di sbagliare. Lui è stato bravo a non pensarci, anche ieri è stato fondamentale per aiutare la Nazionale a vincere""La Lazio è forte in tutti i reparti l'anno scorso con la Salernitana vincemmo facendo una partita pazzesca. Quest'anno siamo una squadra completa in tutti i reparti. Questa squadra è forte come quel napoli in cui arrivai io con Sarri. Dovremmo sfruttare i momenti positivi che avremo per fare lo step in più per raggiungere i nostri obiettivi"