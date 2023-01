è tornato a parlare e a rispondere alle domande dei cronisti, in vista della ripresa del campionato di domani a. Queste le parole dell'allenatore toscano:"Siamo difronte a qualcosa che non era mai successo se non per il Covid. Situazione strana. Le reazioni delle squadre non sono prevedibili, lo abbimo visto anche nei campionati stranieri. Il Lecce è una squadra aggressiva e ordinata con discrete qualità di palleggio e si vede che hanno tanto lavoro alle spalle. Con le squadre di alta classifica se l'è giocata con tutte. Va tenuta in grande considerazione. Qualche giocate ci dà buone sensazioni altri stanno cercando la condizione migliore. Il nostro limite è sempre stato la discontinuità di approccio. Negli ultimi tempi lo abbiamo contenuto, ma non ancora azzerato"."Non so se per noi il mercato è aperto o no. Il presidente è stato impegnato negli ultimi giorni. Appena rientrerà ci parlerò, ma non credo che potremo aumentare il valore assoluto della rosa. Non dobbiamo farci influenzare dalle voci esterne.Sono situazioni con cui si fanno i conti in una società, non possiamo farci nulla. Ma questo non intacca la serenità del gruppo. Certo che"L'aspetto difficile è non aver avuto competizioni per più di 50 giorni. Chiaro che tutto quello che si può simulare ha una valenza relativa. Chi rientra dal mondiale qualche ripercussione ce l'ha per il dispendio di energie. I nostri due devono smaltire stanchezza e delusione., ma tant'è. Immobile ha avuto un percorso diverso per recuperare e vedremo quello che ci potrà dare da subito. Non è al top, ma è in crescita"."Due punti di media a partita per ora sono tanta roba, ma dobbiamo proseguire su questi livelli. Non sarà facile, perché il ritorno è sempre più difficile dell'andata. Le partite avranno un peso diverso e sarà facile lasciare punti. Noi dovremo provare a mantenere alte le nostre medie. La squadra di testa sta bene, ma bisogna vedere la tenuta fisica.. I numeri anche per la difesa si stanno assestando su livelli normali. Impossibile mantenere certi livelli per tutto il campionato. La solidità però è qualcosa su cui dobbiamo tenere