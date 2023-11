Confermati i timori post derby per Matias Vecino: lesione muscolare al gluteo destro per il centrocampista della Lazio, che ha dovuto rinunciare per questo motivo alla convocazione in Nazionale per i prossimi impegni. Entrato nel secondo tempo, la sua gara contro la Roma è durata meno di un quarto d'ora. Dopo aver provato un tiro dalla distanza ha sentito dolore. Ha provato a stringere i denti, ma ha dovuto infine alzare bandiera bianca. Inizialmente si era ipotizzato un problema al flessore della coscia, invece la zona interessata si è rivelata essere quella immediatamente superiore.



In ogni caso, l'uruguayano resterà quindi a Formello in questi giorni di sosta. Già attivato per lui il protocollo di recupero, anche se sembra difficile al momento che possa rientrare in tempo per la ripresa, in trasferta contro la Salernitana. Più plausibile un suo pieno reintegro per la gara casalinga contro il Celtic Glasgow in Champions League. In ogni caso le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff.