A due giorni dalla sconfitta contro la Juventus, il ritornello principale in casa Lazio è questo: "Sì, la squadra ha giocato bene, ma...". Quel "ma" è riferito perlopiù ad un'assenza. Quale? Ovviamente quella di Immobile. "Ma senza Immobile non si fa un tiro in porta", questo è il prosieguo del ragionamento che nelle ultime ore continua a circolare nell'ambiente biancoceleste.



I NUMERI - In effetti il forfait del capitano del club capitolino preoccupava alla vigilia. In primis perché un suo vice non c'è. In secondo luogo perché la Lazio senza Immobile non sa più vincere. Con quello contro la Juve, i biancocelesti in Serie A sono arrivati a 7 ko in 15 gare senza il loro bomber, praticamente la metà. In campionato non vincono dal 17 marzo 2019 contro il Parma all'Olimpico (4-1, ndr). 27 partite senza Ciro sono scaturite in 12 sconfitte, 7 pareggi e 8 vittorie. Un dato che deve far riflettere. Una società che punta alla Champions non può permettersi di dipendere da un solo calciatore.