La Lazio ha consegnato questo pomeriggio alla UEFA l'elenco dei giocatori a disposizione per la fase a gironi dell'Europa League. Sono 22 i nomi in lista A dalla quale, per rispettare le norme della federazione europea, diverse da quelle italiane, sono stati esclusi Adamonis e Kamenovic. Come terzo portiere sarà aggregato Magro, della Primavera, da inserire in lista B (c'è tempo fino a mezzanotte per presentarla, ndr) insieme ad eventuali altri giovani del vivaio.



Per il terzino serbo si tratta di una ennesima bocciatura da parte di Sarri, che lo ha impiegato solo una volta - all'ultima giornata dello scorso campionato, contro l'Hellas Verona - da quando lo ha avuto a disposizione a gennaio 2022. L'esclusione però era attesa, visti i paletti da rispettare. Il classe 2000 sarà comunque schierabile in Coppa Italia e in Serie A.