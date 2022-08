Ore calde per Acerbi all'Inter. Il centrale, in rotta con la Lazio, ha rifiutato tutte le altre offerte ricevute per aspettare i nerazzurri. La sua attesa sembra possa essere premiata a breve. A Milano ritroverebbe Inzaghi - che lo ha chiesto esplicitamente alla dirigenza come rimpiazzo per Ranocchia - e la possibilità di giocare la Champions, ma Lotito non vuole liberare gratis il classe '88, il cui contratto con i biancocelesti scadrà nel 2025. Da ieri sera però sembra esserci stata una decisa apertura per un'operazione in prestito. Bisognerà trattare per un diritto o un obbligo di riscatto.



I meneghini avevano puntato Akanji del Borussia Dortmund come ultimo rinforzo per la retroguardia. I tedeschi però sparano altissimo sul prezzo e quindi la pista Acerbi si è accesa in poco tempo. Le trattative sono intense e andranno avanti anche oggi. C'è ottimismo per la buona riuscita dell'affare che risolverebbe i problemi di tutte e tre le parti. Il calciatore, desideroso di andare via da Roma, riabbraccerebbe l'allenatore che lo ha rilanciato. L'Inter sistemerebbe il reparto con un innesto d'esperienza a basso costo e la Lazio si libererebbe di una situazione spinosa oltre che di una zavorra a bilancio. Sembrava una situazione da sbrogliare negli ultimi giorni di mercato. Ora invece non è così improbabile una chiusura addirittura questo week-end.