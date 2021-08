Nonostante proseguano i rallentamenti del mercato della Lazio sembra intravedersi uno spiraglio di luce per i biancocelesti. La situazione di Joaquin Correa potrebbe sbloccarsi a breve. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'agente del Tucu, Alessandro Lucci ha intensificato i rapporti con l'Inter in Italia, con diversi club della Premier League (Everton e Leicester) e qualcuno anche in Liga. Contatti che nelle ultime ore hanno ricevuto una brusca accelerazione e che di conseguenza dovrebbero sbloccare la cessione di Correa entro Ferragosto. La Lazio incasserà almeno 30 milioni di euro.