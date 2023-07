È stato uno dei migliori esterni offensivi dell'ultimo campionato e, dettaglio da non trascurare, ha il contratto in scadenza tra meno di un anno. Basterebbero questi due elementi per capire perché Riccardo Orsolini è uno dei giocatori più cercati sul mercato. 11 gol in 32 presenze nella scorsa stagione in Serie A e una maturità che, a 26 anni, Orso sembra aver raggiunto. Ora è pronto a fare l'ultimo step, quello che lo può portare a giocare a un livello più alto, in Europa. Le squadre interessate a lui non mancano, sia all'estero (Fenerbahce) che, soprattutto, in Italia (Napoli, Fiorentina e, negli ultimi giorni, Lazio).



CONTATTI CON LOTITO - Proprio i biancocelesti sono i più interessati al classe '97 e nell'ultima settimana hanno avuto diversi contatti diretti per provare a portarlo nella Capitale. L'identikit che ha dato Sarri per il rinforzo in quella zona di campo sono chiare: ala destra di piede sinistro. Caratteristiche che accomunano Orsolini e Berardi, ma l'età e la minor valutazione a livello economico fanno del primo il favorito in questo momento. Resta distanza col Bologna, che nonostante la situazione contrattuale del suo numero 7 chiede almeno 12 milioni di euro. Ma Lotito è deciso a non mollare: previsto un nuovo aggiornamento tra le parti in questi giorni.