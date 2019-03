Quale futuro per Simone Inzaghi? Come scrive il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste Lotito ha contattato il tecnico, con una telefonata chiarificatrice dopo il derby vinto con la Roma. La situazione rinnovo sembra essere più serena, ma Lotito prenderà la decisione finale solo a stagione terminata. Inzaghi ha il contratto in scadenza nel 2020.