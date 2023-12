Contatto a Formello tra il ds della Lazio Fabiani e Emanuele Valeri. La notizia la riporta oggi il Corriere dello Sport Il terzino della Cremonese è in scadenza di contratto a giugno 2024 con i grigiorossi e ha già fatto sapere al club lombardo che non rinnoverà. Vuole cambiare aria e per questo è stato messo ai margini della rosa.



Tifosissimo biancoceleste sin da bambino, Valeri sta cercando con il club capitolino una possibile soluzione per realizzare il suo sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, come già successo l'estate scorsa a Pellegrini. Non sembrano però esserci margini per un trasferimento già a gennaio. Si lavora dunque per giugno, ma già da questo inverno il calciatore sarà libero di firmare per chi vorrà.