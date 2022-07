Non si ferma neanche sotto le tre cime di Lavaredo la contestazione contro Acerbi. Un gruppo di tifosi della Lazio, facenti parte del cuore più caldo della tifoseria, questo pomeriggio si è reso protagonista di alcuni cori offensivi verso il calciatore.



L'EPISODIO - La situazione in realtà era abbastanza preventivabile, visti tutti i pregressi in stagione. Il giocatore inizialmente ha lavorato al chiuso, in palestra, insieme agli altri nuovi arrivati di oggi (Marcos Antonio, Casale, Marusic e Hysaj, ndr). Poi a metà seduta il gruppetto è sceso sul campo laterale, adiacente al terreno di gioco principale dello Zandegiacomo. I contestatori erano assiepati sulle tribune dalla parte opposta del campo e infatti hanno impiegato qualche minuto prima di accorgersi dell'arrivo del numero 33. Ma poi si sono fatti sentire in maniera inequivocabile.



APPLAUSI - La risposta di Acerbi, per contro, non è stata certo di quelle concilianti, per sedare gli animi. Al contrario, il classe '88 ha prima alzato il pollice e poi rivolto dei plateali applausi a chi lo insultava. Ironia che ha provocato fin troppe ovvie conseguenze nell'aumento dei cori contro di lui.