Tensione ad Auronzo per la contestazione ad Acerbi. Come ieri, anche nella mattinata di oggi sono partiti da alcuni tifosi cori e insulti contro il difensore della Lazio, ma stavolta il resto dei presenti allo Zandegiacomo ha preso una posizione opposta.



"Basta! Andate via! Fatela finita!", alcune delle frasi (edulcorate, ndr) con le quali bambini, ragazzi e le loro famiglie si sono dissociati dai comportamenti dei (pochi) contestatori. C'è stato anche un faccia a faccia tra un paio di esponenti delle due fazioni, ma alla fine tutto è rientrato nella norma, senza ulteriori sviluppi. Lo stesso calciatore si è poi avvicinato alla tribuna per scattare foto e firmare autografi.