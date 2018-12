Niente Eintracht per Lucas Leiva: il brasiliano doveva giocare qualche minuto, recuperare un po' di condizione dopo essersi tornato ad allenare coi compagni. Poi il forfait improvviso, la frenata, al suo posto è stato convocato Parolo. Leiva non ce l'ha fatta, e non le brutte notizie non sono finite.



CALVARIO LEIVA – Lucas probabilmente salterà anche la partita contro l’Atalanta. Inzaghi non vuole rischiare di bruciarlo e prolungare il suo stop: a Bergamo sarà una battaglia, ma Leiva è in bilico, probabilmente non scenderà in campo. Come ricorda il Corriere dello Sport, Leiva ha saltato 8 delle ultime 9 gare dei biancocelesti tra campionato ed Europa League e non scende in campo dall’11 novembre. Con lui assente probabilmente anche Marusic.