I cinque giorni di riposo evidentemente non sono bastati alla Lazio per recuperare tutti. Inzaghi contro il Genoa dovrà ancora aver a che fare con un'emergenza nel reparto arretrato. Per quanto Acerbi si stia allenando, resta comunque da valutare, anche se difficilmente il Leone si tirerà indietro per la sfida di domenica. La situazione che però preoccupa di più è quella di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano non riesce a trovare pace con i problemi alla caviglia che lo stanno tormentando da metà settembre (si infortunò dopo pochissimi minuti nell'amichevole contro il Frosinone). Al momento a pieno regime ci sono solamente Patric, Hoedt e Radu.