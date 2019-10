Lazio-Atalanta continua. Dopo la gara, caratterizzata da tantissimi gol e dalla clamorosa rimonta biancoceleste, tocca ai microfoni: è ancora una volta Gasperini a giudicare "demenziale" il comunicato ufficiale della Lazio. L'ennesimo atto in una querelle che sembra non finire mai.



OFFESA GASPERINI - Come riporta il Corriere dello Sport, la vicenda non sembra volersi chiudere: ancora Gasperini, ancora a mezzo stampa, ha voluto lanciare l'ennesima invettiva. Il quotidiano romano titola: "l'offesa di Gasp", e traccia il profilo di una polemica che sembra infinita.