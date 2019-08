La Lazio incontra il "dolcissimo ricordo" Eusebio Di Francesco sulla panchina della Samp, alla prima di campionato. Ed è subito aria di derby: come ricorda il Corriere della Sera, l'ultima volta contro il tecnico per la Lazio rievoca la stracittadina vinta per 3 a 0, che praticamente costò la panchina all'attuale allenatore blucerchiato.



NEWS LAZIO - Eppure proprio Di Francesco contro la Lazio aveva sempre fatto bene: 2 vittorie e un pareggio, un ottimo score rovinato dall'ultima sfida. Gol di Caicedo, Immobile e Cataldi, e proprio Ciro è l'anti-Di Francesco per eccellenza: ha sempre segnato anche nei derby persi.