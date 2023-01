Prove generali oggi a Formello in vista dell'esordio in Coppa Italia di giovedì alle 18:00 all'Olimpico. Sarri è intenzionato ad attuare un profondo turnover nella Lazio per dare spazio alle seconde linee. Gli unici assenti sono Gila, alle prese da inizio anno con il problema al piede, e Immobile, che domani farà le visite mediche. Entrambi non saranno a disposizione per l'ottavo di finale contro il Bologna.



Si candidano invece ad una maglia da titolare tutti quelli che finora hanno trovato poco spazio. A cominciare da Maximiano, che tornerà tra i pali dopo cinque mesi. Ad agosto scorso, proprio contro i felsinei venne espulso dopo 4 minuti alla prima giornata. davanti a lui Patric dovrebbe far coppia con uno tra Romagnoli e Casale, Hysaj va verso la conferma a destra mentre a sinistra potrebbe rivedersi Radu. L'ultima presenza stagionale de rumeno è stata nel disastro in Europa League contro il Midtjylland. A centrocampo sarà sicuramente risparmiato Luis Alberto, che a fine partita a Reggio Emilia accusava un fastidio all'adduttore. Sarà preservato in vista del Milan. Possibile turno di riposo anche per Milinkovic, mentre sembra certa la presenza dal 1' di Marcos Antonio. Basic e Vecino completeranno il terzetto. Davanti uno tra Romero e Cancellieri insieme a Pedro dovrebbero affiancare Felipe Anderson come falso 9. Gli ultimi dubbi saranno comunque sciolti nella rifinitura di domani.