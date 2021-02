La débacle contro il Bayern Monaco non dovrà deviare le prestazioni della Lazio. Questo è il leitmotiv che risuona da Formello. La squadra biancoceleste è in piena corsa Champions e già sabato contro il Bologna dovrà puntare al bottino pieno per mettere alle spalle la sconfitta europea e non perdere terreno in classifica. Tra l'altro, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport stamani, Inzaghi starebbe pensando di cambiare qualcosa in difesa. Potrebbe infatti rivedersi Hoedt al centro della retroguardia con Acerbi sul centrosinistra e il ballottaggio tra Patric e Musacchio sul centrodestra.