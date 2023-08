Ha fatto scalpore tra i tifosi della Lazio l'esclusione di Casale a Lecce dall'11 di partenza. Scelta tecnica per arginare meglio gli attaccanti brevilinei dei salentini, ma che non mette in discussione le gerarchie. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, già contro il Genoa il centrale vuole riprendersi il posto affianco a Romagnoli. La sua fisicità certo non lo aiuta ad entrare in forma rapidamente. Anche l'anno scorso in avvio di stagione ci mise un po' prima di entrare stabilmente nel blocco dei titolari inamovibili. Domenica però la presenza di un ariete come Retegui dovrebbe favorire la scelta di Sarri proprio sull'ex Hellas Verona.