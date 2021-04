Si avvicina un match molto delicato per la Lazio. I biancocelesti stasera ospiteranno il Milan per quello che sarà uno spareggio Champions a tutti gli effetti. Una sfida da dentro o fuori per il club capitolino, il quale insegue anche un record importante. Con i tre punti stasera la Lazio otterrebbe la decima vittoria consecutiva in casa, un exploit riuscito solamente altre due volte in passato come riporta Il Messaggero, ovvero nel 1934 e nel 1974. Un motivo in più per dare il massimo nella gara di stasera all'Olimpico.