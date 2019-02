Inzaghi pensa al cambio modulo contro il Milan. La lunga lista di infortunati apre alla possibilità di cambiare la posizione delle pedine in campo, anche per sorprendere Gattuso. In allenamento Inzaghi ha provato la difesa a 4, ma sugli interpreti regna il mistero.



MISTERO DIFESA LAZIO - Sono tornati a disposizione Luiz Felipe e Bastos sono in ballottaggio con Lucas Leiva, provato in coppia con Acerbi. Attenzione anche all'attacco: Inzaghi sarebbe tentato dall'idea di affiancare Correa e Romulo ad Immobile. In alternativa 4-3-2-1, con Milinkovic a ridosso dell'unica punta.