Il risveglio della Lazio non è stato dei migliori. I biancocelesti hanno dovuto accusare due colpi non da poco. Nella serata di ieri Luis Alberto è stato operato di urgenza per un’appendicite acuta. Il Mago rimarrà fuori per almeno 10 giorni. L'altra tegola è Luiz Felipe. In merito ai responsi degli esami svolti in Germania il centrale brasiliano sarà costretto ad operarsi saltando diverse gare, come confermato da Inzaghi nell’intervista concessa oggi ai canali ufficiali biancocelesti per presentare la sfida di Coppa Italia col Parma.



LE PROVE TATTICHE - Nessuna sorpresa rispetto alle prime prove andate in scena ieri mattina. L'unico cambio inaspettato sarà Milinkovic-Luis Alberto. Tra i pali domani sera tornerà Strakosha. Davanti a lui sul centrodestra toccherà a Parolo, Hoedt e Acerbi. A centrocampo ancora dal primo minuto Lazzari, il quale presumibilmente si alternerà con Marusic. Poi Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro e Fares al rientro in campo. Infine, in attacco largo alla coppia inedita Pereira-Muriqi. Capitan Lulic sogna un probabile ingresso in campo nella seconda frazione, così come Correa, il quale avrà senz'altro più minuti nella gambe. Tra i convocati ci sarà anche Vavro. Il difensore slovacco in Coppa Italia può giocare in attesa di rientrare in lista. Differenziato per Caicedo. Assenti Cataldi, Luiz Felipe, Luis Alberto e Immobile.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.



A disp.: Reina, Alia, Vavro, Patric, Armini, Radu, Marusic, Czyz, Bertini, Lulic, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.