Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1, la Lazio è tornata in campo stamattina. Allenamento di scarico con tanto di partita amichevole contro la Primavera. Tra i calciatori presenti vi era anche Lucas Leiva (il brasiliano si è allenato anche ieri nelle palestre di Formello). Dopo aver saltato la sfida contro la Viola per squalifica, l'ex Liverpool contro il Parma tornerà a disposizione di Inzaghi, ma l'allarme diffidati rimane. Sono ben quattro i giocatori della Lazio a rischio squalifica. A Fares (indisponibile) e Caicedo, si sono aggiunti anche Escalante e Hoedt dopo i gialli rimediati contro la Fiorentina.